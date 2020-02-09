مباراة إنتر وميلان بث مباشر

مشاهدة مباراة انتر وميلان مباشر

(24) - روميلو لوكاكو يتكفّل بدور صانع الألعاب ويمرّر لفيتشينو الذي سدّد زاحفة مخادعة تجاوزت الجميع ووقفت عند براعة الحارس دوناروما.

(18) - أول ظهور هجومي فعلي لإنتر في المباراة كان من محاولة التشيلي ألكسيس سانشيز الذي سدّد واصطدم بالدفاع للتحول الكرة إلى ركنية نفذها بروزفيتش على رأس غودين لكن الاخير جانب المرمى.

(9) - التركي تشالهانوغلو يسدّد قوية زاحفة لكن العارضة تمنه من التسجيل والتقدم لميلان.

(7) - ميلان يبدأ بقوة ويقترب من التسجيل عبر الكرواتي ريبيتش الذي سدّد لكن محاولته اصطدمت بدفاع إنتر.

- انطلاقة المباراة بنوايا هجومية واضحة من الفريقين حيث بدا ذلك جلياً من خلال النفس الهجومي في تشكيلة المدربين.

- جماهير إنتر تعول على شراسة كونتي وبراعة لاعبيه من أجل حصد النقاط الثلاث والفوز على الغريم، فيما تعوّل جماهير ميلان على نجمها السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الذي لعب للفريقين وعاد لمساعدة روسونيري على النهوض من كبواته.

تشكيلة انتر

تشكيلة ميلان

إنتر يواجه جاره وغريمه ميلان وعينه على الفوز للانقضاض على صدارة الدوري الإيطالي بعد خسارة يوفنتوس المدوية امام هيلاس فيرونا السبت 1-2.

أمام ميلان فيبحث عن فوز يقربه من مراكز المقدمة للمنافسة على مقعد مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

مباراة انتر وميلان مباشر وحصريا عبر قناة beIN SPORTS HD4 كما يمكنكم مشاهدة ديربي الغضب على الانترنت عبر beIN CONNECT.