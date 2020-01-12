(9) - الحكم يمنح ركلة جزاء ليوفنتوس إثر عرقلة باولو ديبالا وي

- هدف مبكر وضع يوفنتوس على الطريق الصحيح لتحقيق فوز يجعله ينفرد بالصدارة وأربك حسابات روما على ملعبه وأمام جماهيره.

(3) - المدافع التركي ميريه ديميريل يمنح التقدم ليوفنتوس مبكراً.

- انطلاق المباراة وسط رغبة كبيرة من يوفنتوس في استغلال عثرة إنتر بالتعادل أمام أتالانتا وتحقيق فوز يجعله ينفرد بالصدارة، وطموح روما بتعزيز مركزه الرابع.

تشكيلة يوفنتوس

تشكيلة روما

📋 | TEAM NEWS | 📋



No changes from the boss tonight - this is our starting XI to face Juventus! ⚡️

#ASRoma #RomaJuve pic.twitter.com/97rbGoZ8Kt — AS Roma English (@ASRomaEN) January 12, 2020

ستكون مباراة يوفنتوس وروما اختباراً جديداً لمدى تركيز لاعبي الفريقين في النصف الثاني من الموسم إذ تعثر روما أمام تورينو 2-0 الأحد وفاز حامل اللقب على كالياري 4-0 الإثنين.

ولمن ستفوته مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما على أرض الأخير في بث مباشر يمكنه متابعة حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وتقاريرنا خلال وبعد المباراة.

مباراة يوفنتوس وروما اليوم - مباشر



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البث المباشر لمباراة يوفنتوس وروما يشمل استوديو تحليلي يتضمن تقارير حصرية وإحصاءات خاصة ووجهات النظر التحليلية لضيوف beIN SPORTS، ويمكنكم مشاهدة اللقاء على قناة HD 4 باللغة العربية.

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