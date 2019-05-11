مباراة يوفنتوس وروما واحدة من أبرز المواجهات الكبرى التي لا تزال متبقية من عمر دوري الدرجة الأولى الإيطالي الذي حسم لقبه فريق السيدة العجوز للمرة الثامنة على التوالي، حيث سيكون موعدكم عبر قنوات beIN SPORTS مساء الأحد مع محاولة مستميته من ذئاب العاصمة الإيطالية لحصد الثلاث نقاط ومواصلة الضغط على أتالانتا الرابع من أجل التأهل إلى النسخة القادمة من دوري أبطال أوروبا.

ويحتل روما المركز السادس حالياً برصيد 59 نقطة بفارق الأهداف عن ميلان الخامس و3 نقاط خلف أتالانتا، وبالتأكيد فإن الأنظار أيضاً ستكون مسلطة على مدرب يوفنتوس أليغري خاصة بعد الشائعات التي تحدثت عن قرب رحيله عن تدريب الفريق بعد مسيرة حافلة على الصعيد المحلي.

معلومات البث المباشر

• مباراة يوفنتوس وروما موعدكم معها سيكون يوم الأحد في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

• البث المباشر لمواجهة يوفنتوس وروما يمكنكم مشاهدته عبر قناة beIN SPORTS HD4.

• سينبري الزميل محمد بركات للتعليق على مباراة يوفنتوس وروما.

• يمكنكم أيضاً متابعة البث المباشر لمواجهة يوفنتوس وروما على الإنترنت، إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مباراة يوفنتوس وروما أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، بالإضافة إلى أجهزة التلفاز الذكية، للاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.



