مستقبل ساري مع يوفنتوس على المحك ! July 24, 2020 18:54 2:07 دقيقة سقوط يوفنتوس المفاجئ في أوديني لم يؤجل فقط أفراح كريستيانو رونالدو ورفاقه بالسكوديتو التاسع تواليا بل طرح علامات استفهام كبيرة على مستقبل المدرب ماوريتسيو ساري. تقارير إخبارية يوفنتوس الدوري الإيطالي ماوريتسيو ساري -آخر الفيديوهات 0:34 دقيقة الغرافة يتجاوز عقبة العربي بنجاح 3:29 دقيقة سان جيرمان (1) وسانت إيتيان (0) – التغطية الخاصة 0:46 دقيقة يايا توريه يتدرّب مع ليتون أوريينت الإنكليزي ! 1:23 دقيقة ماغواير يقرّ بصعوبة مواجهة ليستر سيتي 2:07 دقيقة مستقبل ساري مع يوفنتوس على المحك ! 0:43 دقيقة "فيفبرو" يعلّق عضوية رابطة اللاعبين في كوت ديفوار 0:56 دقيقة نقل أحد لاعبي فوينلابرادا إلى المستشفى بسبب كورونا 1:00 دقيقة انطلاق الدوري القطري بلفتة تكريم الطواقم الطبية 0:28 دقيقة الإعلان عن موعد انطلاقة الدوري الإنكليزي 2020-2021 25:10 دقيقة اللقاء الخاص الكامل مع توماس باخ