وضمن يوفنتوس قبل مراحل عدة من انتهاء البطولة اللقب تحت إشراف أليغري الذي خلف في عام 2014 أنطونيو كونتي.

ويكرّر المدرب البالغ 51 عاماَ رغبته بالبقاء في منصبه رغم خروج فريق "السيدة العجوز" من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على يد أياكس الهولندي، الأمر الذي أدى إلى انتقادات لقيادته الفريق بعد انضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوفه قادماً من ريال مدريد مقابل نحو 100 مليون يورو.

وكانت الآمال معقودة على رونالدو، الهداف التاريخي للبطولة الأوروبية، لإحراز اللقب الثالث في المسابقة الأوروبية بعد أكثر من عقدين على اللقب الثاني عام 1996.

واكتفى يوفنتوس وأليغري هذا الموسم بلقب وحيد بعد خروج الفريق من ربع نهائي مسابقة الكأس على يد أتالانتا وستكون مبارياته الثلاث الأخيرة في الدوري تأدية واجب ليس أكثر، ويملك أليغري الوقت الكافي لاستعراض واقع الفريق قبل لقاء مرتقب مع رئيس النادي أندريا أنييلي.

من سيخلف أليغري ؟!

واستبق المدرب اللقاء مع أنييلي بتصريح قال فيه "سنجلس في النادي من أجل التفكير بالمستقبل، تحليل هذا الموسم، ودراسة ما يمكن تحسينه لكي يكون الفريق جاهزاً ومستعداً لتحقيق النجاح في مختلف المسابقات الموسم المقبل".

وبحسب بعض التقارير، يثير أليغري اهتمام العديد من الأندية الكبرى.

وإذا صدقت التوقعات، قد تصبح عودة كونتي الذي قاد الفريق إلى الألقاب بعد سنوات عجاف، للإشراف على فريق "السيدة العجوز" واقعاً، وسيدخل على الأرجح في تنافس مع مدرب تشيلسي الإنكليزي حالياً ونابولي سابقاً ماوريتسيو ساري.

ويحلّ فريق أليغري الأحد ضيفاً على روما السادس (59 نقطة) قبل أن يستضيف في المرحلة المقبلة أتالانتا الرابع (62 نقطة) في مباراة ثأرية للأول.

وتميل الكفة بوضوح لصالح روما الذي لم يخسر إلا مرة واحدة أمام يوفنتوس على الملعب الأولمبي في آخر سبعة لقاءات (3 انتصارات و3 تعادلات)، تعود إلى أيار/مايو 2014، في حين سيحاول في مواجهة أتألانتا الثأر لخروجه من مسابقة الكأس.

لقب الهداف



وبعد مساهمته بلقب الدوري في موسمه الأول مع يوفنتوس، يأمل رونالدو أيضاً بأن يتوج هدافاً للبطولة اذ يحتل حاليا المركز الثالث برصيد 21 هدفاً بفارق أربعة أهداف عن المتصدر لاعب سامبدوريا المخضرم فابيو كوالياريلا.

واشار مهاجم روما البوسني إدين دزيكو الى ذلك عشية مباراة الفريقين، وقال "كريستيانو رونالدو يريد أن ينهي الموسم هدافاً للبطولة"، لكنه أكد "في الدوري الإيطالي، لا أحد يعطي شيئاً لأحد".

وتابع: "في كرة القدم كل شيء وارد، لقد رأينا ماذا فعل ليفربول في دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع".

وتبدو مهمة إنتر ميلان سهلة في الحفاظ على المركز الثالث عندما يستضيف كييفو الأخير والذي تأكد هبوطه إلى الدرجة الثانية، الإثنين في ختام المرحلة، والأمر ذاته ينطبق إلى حدّ كبير على أتالانتا الذي يستضيف بدوره جنوى القابع على حافة منطقة الخطر في المركز السادس عشر (36 نقطة).

وتتأهل الفرق الأربعة الأولى في الدوري الإيطالي إلى دوري الأبطال، فيما يشارك الخامس والسادس في الدوري الأوروبي ("يوروبا ليغ").

وكان ميلان عاد للسباق بفوزه الإثنين على بولونيا 2-1 واستعادة المركز الخامس (59 نقطة) متفوقاً على روما بنتائج المواجهات المباشرة، وهو يحلّ ضيفاً على فيورنتينا العنيد في مباراة لا تقل صعوبة عن مباراة العاصمة التي يحل قطبها الثاني لاتسيو ضيفاً على كالياري.

ويلعب الأحد أيضاً تورينو مع ساسوولو، سمبدوريا مع إمبولي، فروزينوني مع أودينيزي، وسبال مع نابولي.

وتختتم المرحلة الإثنين بلقاء ثان بين بولونيا وضيفه بارما.