أكد مراسل قنواتنا في إيطاليا أن نادي إنتر اتفق مع المدرب سيموني إنزاغي ليكون خليفة لأنطونيو كونتي الموسم المقبل بموجب عقد يمتد لسنتين.

إدارة "النيراتسوري" وبعد نهاية قصّتها مع المدرب كونتي بعد إحراز لقب السكوديتو حوّلت بوصلتها إلى مدرب لاتسيو سيموني إنزاغي الذي رأت فيه الشخص القادر على الحفاظ على مكتسبات وإنجازات النادي وعلى رأسها المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وفي سياق متصل، أعلن نادي لاتسيو انفصاله عن المدرب سيموني إنزاغي الذي استهل مهامه في تدريب فريق العاصمة في عام 2016.

وكان نادي إنتر قد أعلن أمس الأربعاء عن مغادرة مدربه كونتي إثر "اتفاق متبادل" بين الطرفين، بعد أيام من قيادته إلى لقبه الأول في الدوري الإيطالي لكرة القدم منذ 2010.

وجاء في بيان على الموقع الرسمي للفريق الإيطالي أن "إنتر يؤكد أنه توصّل إلى اتفاق مع أنطونيو كونتي لإنهاء عقده بالتراضي"، شاكرًا إياه على "العمل الاستثنائي الذي قام به وبلغ ذروته مع التتويج باللقب التاسع عشر في الدوري".

وتابع "أنطونيو كونتي سيبقى دائمًا جزءًا من تاريخ نادينا".