مدرب بارما يعلن إصابته بفيروس كورونا من قبل beIN SPORTS June 8, 2020 14:39 0:46 دقيقة أعلن مدرب بارما روبيرتو دافيرسا أنه أصيب بفيروس كورونا، ليصبح ثالث مدرب في الدوري الإيطالي يقع ضحية هذا الوباء. فيروس كورونا -آخر الفيديوهات 0:46 دقيقة مدرب بارما يعلن إصابته بفيروس كورونا 1:57 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 3:13 دقيقة الدوري الألماني : أفضل 5 أهداف - الجولة 30 0:26 دقيقة ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2019 - 2020 0:10 دقيقة ترتيب الدوري الإسباني 2019 - 2020 0:10 دقيقة جدول ونتائج مباريات الدوري الانجليزي 2019 - 2020 0:10 دقيقة هل يملك ريال مدريد مباريات أسهل من برشلونة؟ 1:44 دقيقة ترقب لما سيسفر عنه اجتماع اتحاد الكرة في إيطاليا 0:55 دقيقة كيفية تحديد المتأهلين إلى "البلاي أوفس" في NBA 0:41 دقيقة شيفيلد يستعد بقوة لإكمال موسمه الاستثنائي