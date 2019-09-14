مباراة يوفنتوس وفيورنتينا بث مباشر اليوم

انتهاء الشوط الأول على نتيجة التعادل السلبي

الدقيقة 40: تشيزني ينقذ مرماه من هدف ! رأسية دالبارت كادت تحدث الفارق...

الدقيقة 16: ريبيري كان قريباً من افتتاح النتيجة لمصلحة فيورنتينا

انطلاق المباراة

تشكيلة فيورنتينا

تشكيلة يوفنتوس

موعد مباراة يوفنتوس وفيورنتينا اليوم

البث المباشر لمباراة يوفنتوس ومضيفه فيورنتينا اليوم السبت 14 أيلول/سبتمبر انطلاقاً من الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة يوفنتوس وفيورنتينا ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 4.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وفيورنتينا في بث مباشر عبر الانترنت

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