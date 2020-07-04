أبرز أحداث المباراة

الدقيقة 61 - كريستيانو رونالدو يبدع بهدف رائع من ركلة حرة مباشرة سددها بثقة وثبات فسكنت الكرة الشباك محرزاً الهدف الثالث ليوفنتوس.

هدف كريستيانو رونالدو في شباك تورينو هو الأول له مع فريق السيدة العجوز من ركلة حرة مباشرة بعد 43 محاولة قام بها منذ أن انتقل للفريق عام 2018

الدقيقة 56 - البديل دوغلاس كوستا كاد أن يحرز الهدف الثالث لليوفي إثر تسديدة رائعة بيسراه من على حدود منطقة الجزاء إلا أنها ذهبت إلى خارج الملعب على بعد سنتيمترات قليلة من الحارس سيريغو.

الدقيقة 50 - بداية قوية لتورينو وبوفون في يومه التاريخي ينقذ تسديدة تاريخية من على حدود منطقة الجزاء ثم ذهبت الكرة إلى أليكس بيرينجور الذي سددها في العارضة قبل أن تصل إلى بيلوتي فأودعها الشباك إلى أن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

انطلاق الشوط الثاني

الدقيقة 45 + 6 - حكم اللقاء يحتسب ركلة جزاء لتورينو بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو المساعد (VAR) انبرى لها نجم الفريق وهدافه أندريا بيلوتي بيمناه محرزاً هدف تقليص الفارق.

الدقيقة 29 - كوادرادو يتسلم تمريرة من رونالدو ويطلق تسديدة بيمناه من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك على يمين حارس تورينو سلفاتوري سيريغو.

الدقيقة 3 - انطلاقة نارية لفريق السيدة العجوز، المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا بمهارة فردية رائعة يحرز هدف التقدم ليوفنتوس مستغلاُ تمريرة حاسمة من خوان كوادرادو.