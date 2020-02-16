- د 90 إنتر يقترب كثيراً من تعديل النتيجة لكن حارس ودفاع لاتسيو يمنعان ذلك.

- د85 إيموبيلي يضيّع فرصة قتل المباراة بانفراد تام لكن حارس إنتر يخرج لإنقاذ الموقف.

- د 79 لاوتارو إنتر يسجل هدف التعادل لكن الحكم يلغيه للتسلل.

- هدف للاتسيو د 69 الصربي سافيتش يتقدم بهدف من متابعة داخل منطقة الجزاء ...لاتسيو يقلب النتيجة.

- لاتسيو يسير المباراة بطريقة ذكية فهو على الرغم من عدم تشكيله لخطورة كبيرة بعد الهدف لكنه يحرم منافسه من الكرة.

إيموبيلي يحلق بصدارة ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بـ26 هدفاً.

- د 50 هدف التعادل للاتسيو بركلة جزاء نفذها الهداف تشيرو إيموبيلي بنجاح بعد أن منع الهولندي دي فراي إيموبيلي نفسه من التسديد.

- نهاية الشوط الأول بتقدم إنتر 1-0

أول هدف ليونغ بقميص النيراتزوري منذ قدومه الدوري الإيطالي في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

- هدف د 44 الإنكليزي آشلي يونغ يفتتح التسجيل لإنتر حين تابع الكرة العائدة من حارس لاتسيو ستراكوشا بعد تسديدة كاندريفا.

- لاتسيو أخطر وأفضل من ناحية الوصول للمرمى، لكن هل سيبقى الحال على وضعه في الشوط الثاني، خمس دقائق على نهاية الحصة الأولى.

خسر الإنتر مرة واحدة فقط في آخر 7 مباريات لعبها أمام لاتسيو في السيريا (فاز 5 تعادل 1)، محافظاً على نظافة شباكه في 4 منها.

- 10 دقائق على النهاية شوط جيد المستوى لكن الحذر التكيتي واضح على الفريقين.

- لاتسيو خطر للغاية، لكنه حتى الآن لم ينوع بلعبه ولم يعتمد سوى على التسديد، آخر التسديدات واحدة لنجمه تشيرو إيموبيلي فوق المرمى.

- د 24 البرازيلي لوكاس ليفا يسدد كرة فوق مرمى إنتر.

- د 19 هجمة مرتدة يقودها الكرواتي بروزوفيتش الذي مررها للبلجيكي لوكاكو لكن حارس لاتسيو توماس ستراكوشا في الموعد.

- د 09 العارضة تنوب عن حارس إنتر دانييل باديلي بالتصدي لتسديدة خطيرة للغاية للاتسيو عن طريق سافيتش.

- د 04 رأسية للأوروغوياني دييغو غودين من ركنية تعلو قائم مرمى لاتسيو.

- د 01 الحكم جيانلوكا روكي يطلق صافرة بداية المباراة بأجواء رائعة في ملعب الأولمبيكو.

يستقبل لاتسيو صاحب المركز الثالث، منافسه إنتر المتطلع للحفاظ على الصدارة في مباراة لاهبة على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما.

مباراة إنتر ولاتسيو تأتيكم اليوم الأحد في تمام الساعة 10:45 مساء في بث مباشر وحصري عبر beIN SPORTS HD4 يتعليق الزميل رؤوف خليف.

كما تبث المباراة عبر خدمة CONNECT المسبقة الدفع عبر الانترنت.

يسبق اللقاء استوديو تحليلي خاص لتناول كافة جوانب اللقاء الفنية والإحصائية.

مباراة منتظرة في دوري يغير جلده هذا الموسم بمنافسة ضارية بين إنتر ويوفي.

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