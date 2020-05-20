ما هي آخر أخبار عودة الدوري الإيطالي؟ من قبل beIN SPORTS May 20, 2020 22:28 3:06 دقيقة الزميل عبد المجيد السباوي يوافينا من ميلانو بآخر التطورات. الدوري الإيطالي فيروس كورونا -آخر الفيديوهات 3:06 دقيقة ما هي آخر أخبار عودة الدوري الإيطالي؟ 0:35 دقيقة تشيلسي يجدد عقدي جيرو وكاباييرو 1:06 دقيقة مونديال 2022 سيكون "في متناول الجميع" 0:53 دقيقة أدوريز يعلن اعتزاله 2:03 دقيقة تمديد موسم الدوري الإيطالي حتى 20 آب/أغسطس 23:21 دقيقة لقاء خاص مع نجم ريال مدريد بريدراغ مياتوفيتش 6:08 دقيقة محمد بركات يجبر "الويكيبيديا" على تغيير معلوماتها 1:49 دقيقة رسمياً: بايرن ميونيخ يمدد عقد نوير حتى عام 2023 0:40 دقيقة مدرب أونيون برلين يعود إلى قيادة الفريق 2:00 دقيقة إعادة انتخاب "تابيا" رئيساً للاتحاد الأرجنتيني