وكان ميلان تعاقد مع ماندزوكيتش (36 عاما) في كانون الثاني/يناير الماضي ليكون بديلاً للعملاق السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش، لكن مشاكل بدنية أبعدته أغلب الفترات عن الملاعب.

وخاض ماندزوكيتش 11 مباراة فقط مع ميلان بينها مباراتان فقط أساسياً، حيث لعب اقل من 300 دقيقة دون أن يسجل أي هدف.

وكتب ماندزوكيتش إلى 3,8 مليون متابع له على حسابه في إنستغرام: "كان من دواعي سروري أن ألعب لميلان، وأنا ممتن لإدارة النادي لإعطائي هذه الفرصة، والجهاز الفني لعملهم ولزملائي الذين ليسوا لاعبين ممتازين فحسب، ولكنهم أيضًا لاعبون رائعون".

وأضاف مهاجم يوفنتوس الايطالي وبايرن ميونيخ الألماني السابق "أنا سعيد لأننا أعدنا هذا النادي الكبير إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا وأتمنى للجميع التوفيق في المستقبل".

وأنهى ميلان الموسم في المركز الثاني بفارق 12 نقطة خلف جاره إنتر المتوج باللقب، وحجز بطاقته الى دوري الابطال في المرحلة الأخيرة الأحد بفوزه الثمين على مضيفه أتالانتا برغامو.

وسيلعب ميلان في مسابقة دوري الأبطال الموسم المقبل لأول مرة منذ سبع سنوات.

ولفت ماندزوكيتش الذي كان عقده مع ميلان يتضمن خيار التمديد لموسم إضافي، الأنظار بتخليه عن راتبه لشهر آذار/مارس الماضي، كونه لم يلعب أي مباراة في ذلك الشهر بسبب الإصابة.

وقُدِرَ راتب ماندزوكيتش للأشهر الستة بـ1,8 مليون يورو، أي 300 ألف يورو في الشهر، بحسب وسائل الإعلام الإيطالية.

