ماركيزيو يتحدث عن حصار كورونا ويرتّب الأولويات من قبل beIN SPORTS April 6, 2020 11:26 0:57 دقيقة في مقابلة مع beIN SPORTS قال كلاوديو ماركيزيو اللاعب السابق ليوفنتوس ومنتخب إيطاليا إنه لا يطيق الانتظار من أجل عودة المنافسات الكروية من جديد، لكنه شـدد على أن صحة الجميع تأتي في المرتبة الأولى دائماً، قبل المباريات والبطولات. مقابلات الدوري الإيطالي -آخر الفيديوهات 1:38 دقيقة مالك الجزيري ملتزم بالعزل الصحي المنزلي 1:56 دقيقة انتقادات لاذعة تطال نادي ليفربول 0:58 دقيقة أميـن حارث في تصريح حصري لـ"beIN SPORTS" 0:57 دقيقة ماركيزيو يتحدث عن حصار كورونا ويرتّب الأولويات 1:57 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 1:43 دقيقة إيطاليا: مراكز تدريب المنتخبات ستأوي مصابي كورونا 10:50 دقيقة موجز الأخبار 1:00 دقيقة الرابطة الإنكليزية تحذر من انعكاسات تقليص الرواتب 3:15 دقيقة رئيس ليون يستبعد إستكمال الدوري الفرنسي 0:55 دقيقة قادة أندية الدوري الإنكليزي يعارضون خفض الرواتب