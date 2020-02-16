ماذا قال سيموني إنزاغي بعد الفوز على إنتر؟ من قبل beIN SPORTS February 16, 2020 23:23 1:59 دقيقة انتزع سيموني إنزاغي مدرب لاتسيو المركز الثاني من إنتر ميلان بالفوز عليه 2-1، فماذا قال مدرب فريق العاصمة الإيطالية بعد هذا الفوز المبين؟ -آخر الفيديوهات 1:59 دقيقة ماذا قال سيموني إنزاغي بعد الفوز على إنتر؟ 0:30 دقيقة كورتوا كنت غاضباً من طريقة تلقي الهدف الثاني 3:04 دقيقة مرسيليا يعود بالانتصار من أرض ليل 0:34 دقيقة فوز مهم لبيك سيغيد المجري في أبطال أوروبا لليد 4:00 دقيقة سلتا فيغو يوقف انتصارات ريال مدريد 3:59 دقيقة نسر لاتسيو يصطاد إنتر ويقبض على الوصافة 4:20 دقيقة أرسنال يحقق انتصاره الأكبر تحت قيادة أرتيتا 11:52 دقيقة موجز الأخبار 0:32 دقيقة غايل مونفيس يحافظ على لقب بطولة روتردام للتنس 0:28 دقيقة كيكي بيرتنس تحافظ على لقب بطولة سان بطرسبورغ