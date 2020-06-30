ماذا قال ساري عن انتقال بيانيتش إلى برشلونة ؟ June 30, 2020 10:02 0:47 دقيقة قال ماوريتسيو ساري مدرب نادي يوفنتوس إن اللاعب ميراليم بيانيتش سيكون سعيدا بانتقاله إلى برشلونة حيث سينهي مشواره في فريق كبير مؤكدا أنه على ثقة بأن النجم البوسني سيظل يقدم أفضل ما لديه مع "السيدة العجوز" حتى نهاية الموسم. ماوريتسيو ساري -آخر الفيديوهات 0:37 دقيقة تشاندلر لن يخوض بقية منافسات موسم الـ"NBA" مع نتس 0:46 دقيقة النيجيري أوسيمين أفضل لاعب إفريقي في الـ"ليغ 1" 0:47 دقيقة ماذا قال ساري عن انتقال بيانيتش إلى برشلونة ؟ 0:47 دقيقة نورثهامتون يصعد إلى ثالث درجات الدوريات الإنكليزية 0:29 دقيقة رئيس الهيئة المؤقتة في العراق يصاب بفيروس كورونا 0:25 دقيقة بيرنلي يقترب من التأهل إلى مسابقة الدوري الأوروبي 0:36 دقيقة حكيمي سيصل الثلاثاء إلى ميلانو (تقارير) 0:30 دقيقة إصابة أحد أعضاء فريق اتحاد طنجه بفيروس كورونا 0:41 دقيقة تمديد فترة الانتقالات الصيفية في ألمانيا 0:40 دقيقة برنامج لزيادة عدد المدربين من الأقليات في إنكلترا