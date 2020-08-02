وسجل التشيكي أنتونين باراك (40) وباجيو ميكارييلو (45) وجانلوكا لابادولا (68) أهداف ليتشي، مقابل أربعة لفابيو لوتشيوني (11 من ركلة جزاء) وجانلوكا كابراري (24) والدنماركي أندرياس كورنيليوس (52) وروبرتو إنغليسي (66).

وخُصِصَ اليوم الأخير من الدوري لثلاث مباريات هامشية وأخريين للصراع على البقاء حيث كانت الغلبة لجنوى الذي تجنب اللعب في الدرجة الثانية بإنهائه الدوري أمام ليتشي بفارق أربع نقاط بعد أن تغلب بدوره على ضيفه هيلاس فيرونا بثلاثية نظيفة.

ويحتل ليتشي المركز 18 برصيد 35 نقطة فيما يحتل بارما المركز 10 برصيد 49 نقطة وبفارق الأهداف عن فيورنتينا التاسع.

