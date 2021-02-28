وتمكن لوكاكو من زيارة شباك الحارس ماتيا بيرين منذ الدقيقة الأولى من زمن المواجهة ليكون أسرع هدف للـ"نيراتزوري" على ملعب جوزيبي مياتسا في آخر 17 موسماً من الدوري الإيطالي (32 ثانية) وهي المرة الثانية التي يسجل فيها المهاجم البلجيكي في الدقيقة الأولى في الـ"سيري أ" هذا الموسم وذلك بعد هدفه أمام بينيفينتو في سبتمبر الماضي.

لكن هدف لوكاكو بعيد جداً عن الرقم القياسي لأسرع هدف في تاريخ الدوري الإيطالي الذي سجله البرتغالي لياو لصالح ميلان (2-1) في 20 كانون الأول/ديسمبر أمام ساسوولو بعد 6 ثوان فقط على البداية.

ورفع لوكاكو رصيده إلى 18 هدفاً في المركز الثاني على لائحة الهدافين وبفارق هدف خلف نجم يوفنتوس البرتغالي كريستيانو رونالدو.