وعاد إنتر إلى سكة الانتصارات بعد ثلاثة تعادلات متتالية بفوزه على مضيفه أودينيزي 2-صفر بثنائية لوكاكو يوم الأحد.

وبدأ مدرب إنتر أنتونيو كونتي اللقاء باشراك الثلاثي الجديد الإنكليزي آشلي يونغ والدنماركي كريستيان إريكسن والنيجيري فيكتور موزيس أساسيين للمرة الأولى بعد قدومهم من مانشستر يونايتد وتوتنهام وتشلسي توالياً.

لكنهم لم يقدموا شيئاً يذكر في الشوط الأول الذي دانت فيه الأفضلية لأودينيزي من دون أيّ تغيير في النتيجة حتى نهايته، قبل أن يتحسن أداء الضيوف في بداية الثاني وصولاً إلى افتتاح التسجيل في الدقيقة 64 عبر لوكاكو الذي وصلته الكرة على الجهة اليمنى من نيكولو باريلا، فسددها من بين ساقي المدافع وإلى الشباك.

وسرعان ما أضاف مهاجم مانشستر يونايتد الإنكليزي سابقاً هدفه الثاني من ركلة جزاء انتزعها البديل التشيلي ألكسيس سانشيس من الحارس (71)، موجهاً ضربة قاسية لمعنويات أودينيزي ومعيداً إنتر للوصافة برصيد 51 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن يوفنتوس المتصدر.



