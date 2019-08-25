وتألق إيمبولي من خلال تسجيله ثنائية (37 و62)، فيما كان الهدف الآخر للأرجنتيني خوان كوريا (56)،



وبدأ أتالانتا الموسم الجديد من حيث أنهى سابقه الذي حلّ فيه ثالثاً خلف يوفنتوس ونابولي وأمام إنتر ميلان، وذلك بفوزه خارج ملعبه على سبال بثلاثة أهداف للألماني روبن غوسنس (34) والوافد الجديد الكولومبي لويس مورييل (71 و76)، مقابل هدفين لفيدريكو دي فرانشيسكو (7) وأندريا بيتانيا (27).

وفاز تورينو على ضيفه ساسوولو 2-1 بفضل ثنائية لسيموني زازا، فيما حقق بريشيا بداية عودة موفقة إلى دوري الكبار بفوزه على مضيفه كالياري 1-صفر، بينما تعادل هيلاس فيرونا وبولونيا 1-1.