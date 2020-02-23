وأتت أهداف لاتسيو عبر آدم ماروسيتش من مونتينيغرو (2) وتشيرو إيموبيلي (51) ودانيلو كاتالدي (71)، بينما سجل لجنوى فرانشيسكو كاساتا (57) والمخضرم دومينيكو كريشيتو (90).

ورفع لاتسيو رصيده إلى 59 نقطة، معيداً الفارق مع يوفنتوس المتصدر وبطل المواسم الثمانية الماضية إلى نقطة واحدة فقط (59 مقابل 60)، غداة فوز الأخير بصعوبة أيضاً على مضيفه سبال بنتيجة 2-1.

وحقق القطب الثاني للعاصمة الإيطالية فوزه الرابع في مبارياته الخمس الأخيرة والثامن عشر في 25 مباراة في الدوري هذا الموسم.

وأبقى لاتسيو سجله خالياً من الهزيمة للمباراة العشرين على التوالي في "سيري أ". وتعود خسارته الأخيرة إلى 25 أيلول/سبتمبر 2019 عندما سقط أمام إنتر ميلان صفر-1 على ملعب الأخير جوزيبي مياتسا.

ويبحث لاتسيو عن لقبه الثالث في الدوري الإيطالي والأول منذ عام 2000. وعلّق مدربه سيموني إنزاغي على امكان تتويجه في نهاية الموسم بالقول "هنا علينا أن ننافس ضد يوفنتوس وإنتر".

وأضاف "نحن نقدم أمراً استثنائياً. اللاعبون يدركون ذلك (...) نحن ضمن المنافسة وسنحاول أن نقاتل" من أجل إحراز اللقب.

واحتاج لاتسيو إلى أقل من دقيقتين لهز شباك مضيفه اليوم، بعد تمريرات متبادلة بين لاعبيه وصلت في نهايتها الكرة إلى ماروسيتش الذي روضها وسددها بيمناه في سقف حارس مرمى جنوى ماتيا بيرين (2).

وعزز إيموبيلي النتيجة للاتسيو بتسديدة بيمناه من داخل المنطقة على يسار حارس جنوى (51).

ورفع إيموبيلي رصيده في صدارة ترتيب لائحة هدافي البطولة إلى 27 هدفاً، ليعيد الفارق مع صاحب المركز الثاني البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس إلى ستة أهداف.

وقلص كاساتا الفارق لجنوى بتسديدة صاروخية من على مشارف منطقة الجزاء عجز الحارس الألباني توماس ستراكوشا عن التصدي لها (57).

وأعاد البديل كاتالدي الفارق إلى هدفين لصالح لاتسيو، من ركلة حرة مباشرة في الزاوية العكسية لبيرين (71).

واحتسب الحكم فابيو ماريسكا ركلة جزاء لجنوى اثر لمسة يد على البديل مانويل لاتزاري بعد العودة لتقنية المساعدة بالفيديو ("في ايه ار") سددها كريشيتو بيساره على يسار الحارس (90).

وبقي رصيد جنوى الذي تلقى خسارته الـ13 في 25 مباراة، عند 22 نقطة في المركز 18.



اشكال بين جماهير ليتشي وباري

وفي سياق آخر، أفادت وسائل الإعلام المحلية عن وقوع اشكالات على الطريق السريع في جنوب إيطاليا، بين مشجعي نادي باري (درجة ثانية) ومشجعين لليتشي كانوا في طريقهم لحضور المباراة ضد روما.

وذكرت صحيفة "كوتيديانو دى بوليا" المحلية أن الحافلات التي كانت تقل أنصار ليتشي إلى روما تعرضت لهجوم من مشجعي باري الذين ألقوا المسامير على الطريق، ما أرغم الحافلات على التوقف قبل أن تتعرض لهجوم أدى الى وقوع العديد من الإصابات.

ونشرت الصحيفة صوراً تظهر حافلة صغيرة واحدة على الأقل تحترق، دون إعطاء مزيد من المعلومات حول عدد الاصابات ومدى خطورتها.

وأعرب باري في بيان عن تضامنه مع ليتشي وجماهيره، معتبراً أن "هذه الحوادث لا علاقة لها بالقيم التي طالما دعمها وروج له النادي الأبيض والأحمر ومدينة باري".