تقدم الضيف العاصمي بهدف مانويل لاتساري في الدقيقة الرابعة، فيما أمن الهداف تشيرو إيموبيلي انتصار لاتسيو بهدف ثان بحلول الدقيقة الرابعة والسبعين

وضمن الجولة ذاتها قلب بينفينتو تأخرَه أمام مضيفه سمبدوريا إلى فوز مثير بثلاثة أهداف لاثنين. النجم المخضرم فابيو كوالياريلا افتتح التسجيل لأصحاب الأرض عند الدقيقة الثامنة، وعزّز زميله عمر كوليي النتيجة بهدف ثانٍ بعدها بعشر دقائق، ونجح لوكا كالديرولا في تقليص الفارق لمصلحة الضيوف في الدقيقة الثالثة والثلاثين، قبل أن يعود اللاعب ذاته ويدوّن هدف التعادل عند الدقيقة الثانية والسبعين، وقبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقتين رجّح غايتانو ليتيزيا كفة الزوّار بتسجيل الهدف الثالث مانحاً فريقه نقاط المباراة الثلاث.