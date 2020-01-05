تقدم بريتشيا في النتيجة بهدف ماريو بالوتيلي في الدقيقة (18)، لكن تشيرو إيموبيلي أعاد لاتسيو في المباراة بهدف التعادل في الدقيقة (42 من ركلة جزاء)، ثم أهداه الفوز بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة (90+1).

بثنائية اليوم رفع إيموبيلي رصيده إلى 19 هدفاً في صدارة ترتيب هدافي الكالتشيو.

وحافظ لاتسيو على سجله اللافت في الدوري في الآونة الأخيرة وعادل رقمه القياسي من حيث عدد الانتصارات المتتالية والذي حقّقه موسم 1998-1999 بحسب "أوبتا" للإحصاءات، داخلاً عام 2020 بطريقة إيجابية بعدما أنهى العام المنصرم بإحراز لقب الكأس السوبر المحلية على حساب يوفنتوس في السعودية.

ورفع فريق العاصمة رصيده الى 39 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن إنتر المتصدّر ويوفنتوس الثاني قبل خوض كل منهما مباراته في هذه المرحلة الإثنين، علماً بأن للاتسيو مباراة مؤجلة من مرحلة سابقة، فيما استمرت معاناة بريتشيا في المركز الثامن عشر بـ 14 نقطة.

