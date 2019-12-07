لاتسيو يستضيف يوفنتوس في امتحان صعب لساري من قبل beIN SPORTS December 7, 2019 13:05 2:23 دقيقة سيتعين على يوفنتوس أن ينسى خيبة التعادل أمام ساسوولو حين يحل ضيفاً على لاتسيو في الأولمبيكو. مباراة ستكون بمثابة امتحان صعب لماوريتسيو ساري على اعتبار أن فريق العاصمة يعيش فترة نتائج إيجابية. تقارير إخبارية الدوري الإيطالي يوفنتوس الإيطالي لاتسيو الإيطالي -آخر الفيديوهات 0:27 دقيقة الهلال السوداني يقيل المدرب صلاح أحمد آدم 2:33 دقيقة ضغط الروزنامة يؤرق المدرب توماس توخيل 2:23 دقيقة لاتسيو يستضيف يوفنتوس في امتحان صعب لساري 1:40 دقيقة المنتخب السعودي يستعد للمشهد الختامي 2:14 دقيقة المنتخب البحريني يتطلع إلى التتويج الأول في تاريخه 1:05 دقيقة استاد خليفة الدولي يحتضن نهائي مونديال الأندية 2:08 دقيقة أجواء ما قبل مباراة ريال مدريد وإسبانيول 17:08 دقيقة خليجي 24: ماذا قال رونار قبل مواجهة البحرين؟ 21:38 دقيقة وقائع المؤتمر الصحافي لمنتخب البحرين قبل النهائي 2:13 دقيقة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد – التغطية الخاصة