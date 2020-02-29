وأعلنت رابطة الدوري الايطالي في وقت سابق السبت تأجيل خمس مباريات بينها مواجهة يوفنتوس وضيفه انتر واربع مباريات أخرى الى 13 آيار/مايو المقبل بسبب تفشي الوباء.

والى مباراة القمة، تأجلت مباريات ميلان مع جنوى، بارما مع سبال، ساسوولو مع بريشيا واودينيزي مع فيورنتينا.

وكانت رابطة الدوري أكدت مساء الخميس اقامة هذه المباريات دون جماهير، في ظل ارتفاع عدد المصابين في ايطاليا خصوصا في شمال البلاد قبل أن تعلن إرجاءها.

وبحسب الارقام الاخيرة، اصيب 900 شخصا بالفيروس في ايطاليا وتوفي 21 منهم.

وبالعودة إلى مباراة اليوم، ارتقى لاتسيو الى الصدارة برصيد 62 نقطة من 26 مباراة مقابل 60 ليوفنتوس من 25 و54 لانتر من 24 مباراة، بعدما تأجلت ايضا اربع مباريات من المرحلة الماضية بينها انتر وسمبدوريا.

وافتتح الاسباني لويس البرتو التسجيل لنادي العاصمة بتسديدة زاحفة من على مشارف المنطقة على يمين الحارس البولندي لوكاش سكوروبسكي (18).

ولم يتأخر رجال المدرب سيموني اينزاغي لمضاعفة النتيجة عن طريق الارجنتيني خواكين كوريا بعد تمريرة من البرتو على الجهة اليمنى الى داخل المنطقة، فسددها قوية على يسار الحارس على القائم القريب (21).

وقلص بولونيا، العاشر على لائحة الترتيب، الفارق عندما تابع الهولندي ستيفانو دينسويل كرة براسه إثر ركلة ركنية تصدى لها الحارس الالباني توماس ستراكوشا، قبل أن ترتطم بدينسويل مجددا وتتابع طريقها الى المرمى (53)، الا ان الهدف ألغي بعد اللجوء لتقنية المساعدة بالفيديو "VAR" التي أظهرت أنّ المدافع الهولندي تابع الكرة بيده.

وتقام لاحقاً مباراة نابولي مع ضيفه تورينو.