وسجل أهداف لاتسيو الصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش (14)، الإسباني لويس ألبرتو (39)، وكايسيدو (85)، فيما أحرز النيجيري سيمون نوانكو ثنائية كروتوني (29 و50 من ركلة جزاء).

واستعاد لاتسيو بهذا الفوز نغمة الانتصارات في الدوري الإيطالي، بعد خسارتين متتاليين في آخر مباراتين له أمام بولونيا وأخيراً أمام يوفنتوس حامل اللقب.

وبالتالي، رفع لاتسيو رصيده إلى 46 نقطة في المركز السابع، مبقياً نوعاً ما على آماله في المنافسة على مركز مؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، فيما مني كروتوني الجريح بهزيمته رقم 20 في الدوري وبقي مع 15 نقطة متذيلاً للترتيب.

