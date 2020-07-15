من جانبه حقق روما الخامس فوزه الثالث توالياً على حساب ضيفه فيرونا 2-1.

سجل لفريق العاصمة الفرنسي جوردان فيريتو (10 من ركلة جزاء) والبوسني ادين دزيكو (45) وللخاسر ماتيو بيسينا (47).

وحقق سمبدوريا الرابع عشر فوزه الرابع في آخر خمس مباريات بسهولة على ضيفه كالياري 3-صفر، بأهداف مانولو غابياديني (8) وفيديريكو بوناتسولي (41 و53).

واصبح رصيد سمبدوريا 38 نقطة فيما توقف رصيد كالياري عند 41 في المركز الحادي عشر.

وفي إطار المرحلة ذاتها تغلب فيورنتينا على ضيفه ليتشي بثلاثة أهداف مقابل هدف، وضرب الفيولا بقوة في الشوط الأول مسجلاً ثلاثية عن طريق فيدريكو كييزا في الدقيقة السادسة ورشيد غزال في الدقيقة 38 وباتريك كوتروني في الدقيقة 40 فيما سجل يفغن شاخوف هجف ليتشي الوحيد في الدقيقة 88.

وأصبح رصيد فيورنتينا 39 نقطة في المركز الثالث عشر.

