وبعدما استأنَف الدوري بفارق نقطة عن يوفنتوس حامل اللقب في آخر ثمانية مواسم وبدا كأنه المرشح الوحيد لانزاله عن عرشه لعدم خسارته في 21 مباراة متتالية، سقط لاتسيو أربع مرات في ست مباريات.

وبعد العودة من وقفة فيروس كورونا المستجد، تعرض لاتسيو لنكسة تلو الأخرى، فخسر أمام أتالانتا القوي قبل أن يُهزم مرتين متتاليتين أمام ميلان وليتشي المتواضع.

وتضاءلت آمال لاتسيو باحراز لقبه الثالث في الدوري الإيطالي بعد عامي 1974 و2000.

وشرح المدير الرياضي للاتسيو الالباني إيغلي تاري قبل المباراة الفترة القاتمة التي يمر بها الفريق "الطريق الوحيد لاكتساب الثقة هو تحقيق الفوز. لدينا مشكلات كثيرة لا أريد استخدامها لاختلاق الاعذار، لكن تحدثنا مع الفريق في الأيام القليلة الماضية، وقد انتقدوا انفسهم أيضاً. يجب أن نعود إلى المسار الصحيح".

تابع لشبكة: "عندما تفتقد 14 لاعباً بسبب الاصابات والايقافات، من المستحيل أن تعطي بنسبة 100% إذا كنت تلعب مرة كل ثلاثة أيام. لن نستعملها كاعذار بل كمحفز اضافي".

تفاصيل من المباراة

شكّل الضيوف خطراً على مرمى لاتسيو وساهمت تقنية الفيديو بإلغاء هدف مبكر لجاكومو راسبادوري الذي خاض مباراته الأساسية الأولى مع ساسوولو ثامن الترتيب (7)، ثم ارتدت كرة الصربي فيليب ديوريتشيتش من عارضة الحارس الالباني توماس ستراكوشا (12).

ردّ عليها لويس البرتو بكرة أطاحها فوق العارضة على مقربة من نقطة الجزاء (11)، لكن في المحاولة التالية ادرك الاسباني الشباك بكرة من منتصف المنطقة إلى يمين الحارس (33)، مسجلاً هدفه السادس هذا الموسم.

وبعدما حرمته تقنية الفيديو التسجيل في الشوط الأول، عادل الشاب راسبادوري (20 عاما) عندما واجه الحارس من مسافة قريبة وسجل كرة سهلة في مرمى ستراكوشا (52).

حاول تشيرو ايموبيلي متصدر ترتيب هداف الدوري (29 هدفاً) إيجاد الحلول من تسديدة جميلة جانبت القائم الأيمن (66).

وفيما كانت المباراة تتجه نحو التعادل، سجل ساسوولو الثاني في الوقت القاتل بعد عرضية تابعها على مقربة من خط المرمى المخضرم فرانشيسكو كابوتو (90+1)، ليحقق ساسوولو فوزه الرابع توالياً.

