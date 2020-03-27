كيليني يقدم اقتراحات لتخفيف الأعباء المالية على يوفنتوس من قبل beIN SPORTS March 27, 2020 22:41 4:13 دقيقة في ظل الأزمة المالية الصعبة التي تعيش مختلف الأندية الإيطالية هذه الأيام، تقدم قائد يوفنتوس جورجيو كيليني بعدة اقتراحات لزملائه اللاعبين من أجل المساهمة بتخفيف الأعباء على النادي. تقارير إخبارية جورجيو كيليني يوفنتوس الإيطالي -آخر الفيديوهات 1:22 دقيقة الأندية الإسبانية تطالب سلطات العمل بتخفيض الرواتب 1:02 دقيقة كيف يقضي مدرب برشلونة وقته في الحجر المنزلي؟ 1:36 دقيقة رسائل مؤثرة من نجوم ليفربول للعاملين بالقطاع الصحي 0:32 دقيقة بعد وود.. نجما يوتا جاز يتماثلان للشفاء من كورونا 2:05 دقيقة إجراءات في برشلونة وأتلتيكو للحد من تأثيرات كورونا 2:34 دقيقة وباء كورونا يهدد أندية البرازيل بأزمة مالية كبيرة 1:51 دقيقة ممثلو الكرة الإيطالية يطالبون حكومة بلادهم بالدعم 2:00 دقيقة باريس تتعهد بإقامة دورة 2024 في موعدها 0:37 دقيقة تعليق مباراتي المربع الذهبي في كأس ألمانيا 0:28 دقيقة كورونا يصيب أربعة أفراد في فريق فنربهتشه للسلة