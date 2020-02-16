ودخل كيليني (35 عاماً) اليوم الأحد بديلاً لليوناردو بونوتشي في الدقيقة 78 من مباراة يوفي ضد بريشيا (2-0) للسيدة العجوز.

وكان كيليني أصيب بالرباط الصليبي في ركبته اليمنى في التدريبات التي سبقت مباراة نابولي في ثاني جولات الدوري الإيطالي أواخر آب/ أغسطس الماضي.

وعاد كيليني قبل نحو أسبوع للمشاركة في تدريبات فريقه تحضيراً للعب المباريات.

وقال الدولي الإيطالي عن عودته في تصريح نشر على لاغازيتا ديلي سبورت: "لقد انتهى الجزء الأسوأ. الآن أشعر أنني بحالة جيدة، أشكر المدرب وزملائي في الفريق على الثقة التي أظهروها لي في الأيام الأخيرة. أريد أن أساعد المجموعة في الأشهر الثلاثة الباقية من الموسم".

وأضاف: "زملائي في الفريق يقومون بعمل جيد وأود فقط مساعدتهم في ختام هذا الموسم. نحن في صدارة الترتيب، في الدور نصف النهائي من كأس إيطاليا وفي الدور الثاني من دوري أبطال أوروبا".