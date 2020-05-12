كيف تقبلت الأندية خبر استئناف التدريبات الجماعيّة؟ May 12, 2020 13:57 2:12 دقيقة كيف تقبّلت الأندية الإيطاليّة خبر منح اللّجنة الطبيّة العلميّة التاّبعة للحكومة الضّوء الأخضر باستئناف التدريبات الجماعيّة؟ -آخر الفيديوهات 4:39 دقيقة هل يعود البريمييرليغ يوم 12 يونيو القادم ؟ 3:24 دقيقة تيباس: آمل أن نعود في 12 يونيو 2:12 دقيقة كيف تقبلت الأندية خبر استئناف التدريبات الجماعيّة؟ 5:37 دقيقة الماجري يشخص وضع السلة الأوروبية في زمن كورونا 0:47 دقيقة رابطة الدوري الإنكليزي تضع شرطاً لحضور الجماهير 1:38 دقيقة ناصر العطية يتمنى مشاركة قطر في استضافة رالي داكار 0:39 دقيقة أتلتيكو مدريد يواصل استعداداته لاستئناف الموسم 0:55 دقيقة راموس سعيد بقرب عودة الدوري الإسباني 0:44 دقيقة لاعبو بايرن ميونيخ يدخلون معسكراً مغلقاً 0:44 دقيقة بيكيه يؤكد على صعوبة المرحلة الحالية