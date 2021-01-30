كونتي يُشيد بـ"إنزاغي" قبل مواجهة بينيفينتو من قبل beIN SPORTS January 30, 2021 11:07 0:37 دقيقة قبل مواجهة إنتر لضيفه بينيفينتو أشاد أنطونيو كونتي بمدرب الضيوف فيليبو إنزاغي. من جهة أخرى أكد مدرب إنتر أن طاقمه المساعد سيعوّضه بأفضل طريقة نظرا لغيابه بسبب الإيقاف. مقابلات إنتر الدوري الإيطالي أنطونيو كونتي فيليبو إنزاغي بينيفينتو -آخر الفيديوهات 2:34 دقيقة بالميراس يواجه سانتوس من أجل لقب الـ"ليبرتادوريس" 0:47 دقيقة غوارديولا يمتدح أداء شيفيلد يونايتد 3:03 دقيقة "التدارك" شعار مانشستر يونايتد أمام أرسنال 0:37 دقيقة كونتي يُشيد بـ"إنزاغي" قبل مواجهة بينيفينتو 3:00 دقيقة ريال مدريد يبحث عن مواصلة مطاردة المتصدر "أتلتيكو" 1:51 دقيقة ميلان يسعى لاستعادة نغمة الانتصارات 2:54 دقيقة مشاركة قياسية في رالي قطر الدولي 1:56 دقيقة الكيني كريستوفر أوكيتش يخطف الأنظار 3:16 دقيقة ليون يستعيد صدارة الـ"ليغ 1" مؤقتاً 1:00 دقيقة السويد والدنمارك في نهائي بطولة العالم لكرة اليد