كونتي يوجه انتقادات كبيرة لإدارة إنتر من قبل beIN SPORTS August 2, 2020 19:28 0:29 دقيقة وجه أنطونيو كونتي، مدرب إنتر ميلان، انتقادات لإدارة النادي وأكد تعرضه واللاعبين لهجوم غير مبرر دون أن يتحرك المسؤولون للدفاع عنهم. تقارير إخبارية انطونيو كونتي الدوري الإيطالي إنتر ميلان -آخر الفيديوهات 1:40 دقيقة الدحيل يعزز صدارته للدوري القطري 2:41 دقيقة إدارة أرسنال تحاول تجديد عقد أوباميانغ 0:29 دقيقة كونتي يوجه انتقادات كبيرة لإدارة إنتر 0:41 دقيقة إنسيني قد يغيب عن نابولي في مواجهة برشلونة 0:45 دقيقة برشلونة يتجه لمعاقبة أرتور 0:52 دقيقة أنباء عن قرب مغادرة راكيتيتش لفريق برشلونة 0:53 دقيقة تكريم متطوعي الهلال الأحمر القطري 0:37 دقيقة مبابي يتعافى بسرعة 2:06 دقيقة إيموبيلي: لم أستسلم وهذا نجاح للفريق 0:39 دقيقة NBA: تورونتو يثبّت تفوقه على ليكرز