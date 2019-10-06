كونتي يواجه ساري في قمة نارية بين إنتر ويوفنتوس October 6, 2019 13:58 2:19 دقيقة تتجه أنظار عُشاق الكالتشو إلى ملعب جوزيبي مياتسا في ميلانو مَسرح القمة الكبيرة بين إنتر المتصدر و يوفنتوس الملاحق. ديربي إيطاليا سيَكون بطعم خاص للمدربين "أنطونيو كونتي" و"ماوريتسيو ساري". تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 12:29 دقيقة موجز الأخبار 4:24 دقيقة مونبيلييه 3 موناكو 1 1:30 دقيقة بوكيتينيو يعبر عن قلقه بشأن إصابة لوريس 0:42 دقيقة 4× 100 رجال: ذهبية أميركية بتميز واقتدار 0:25 دقيقة 4× 100 تتابع سيدات في حوزة الجامايكيات 0:43 دقيقة الكينية أوبيري بطلة 5000 متر مع رقم جديد للبطولة 3:43 دقيقة باريس سان جيرمان يدك شباك أنجيه برباعية نظيفة 1:01 دقيقة الريان يحسم مباراته مع السد في الكلاسيكو القطري 0:39 دقيقة الهولندية سيفان حسن تضيف ذهبية 1500 لرصيدها 1:17 دقيقة الفقرة التحكيمية لمباراة ليفربول وليستر سيتي