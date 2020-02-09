كونتي يشيد بانتفاضة لاعبيه أمام ميلان February 9, 2020 23:43 0:58 دقيقة أشاد أنطونيو كونتي مدرب إنتر بانتفاضة لاعبيه أمام ميلان حيث قلبوا النتيجة من تأخر بهدفين إلى فوز مثير 4-2. مقابلات الدوري الإيطالي -آخر الفيديوهات 0:26 دقيقة تعادل إيجابي بين الوحدة الإماراتي والأهلي السعودي 0:27 دقيقة فوز ثمين وصعب للكويت على الانصار 0:26 دقيقة الشرطة يكتفي بالتعادل أمام استقلال الإيراني 2:19 دقيقة جولة خاصة لمجسم كأس السوبر الإفريقي 1:25 دقيقة الهلال يستهل حملة الدفاع عن لقبه بالفوز على خودرو 3:29 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 23 2:40 دقيقة الدوري الألماني: أفضل 5 أهداف - الجولة 21 3:50 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 24 3:10 دقيقة الدوري الإيطالي : أفضل 5 أهداف - الجولة 23 0:29 دقيقة باختاكور يستهل مشاركته بالفوز على شباب الأهلي دبي