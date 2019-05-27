كشفت وسائل إعلام إيطالية الإثنين أن أنطونيو كونتي، المدرب السابق لتشلسي الإنكليزي ويوفنتوس، يقترب من خلافة لوتشيانو سباليتي في الإدارة الفنية لنادي إنتر ميلان رابع الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وبحسب صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت"، فالنادي توصل إلى "اتفاق شامل" مع الإيطالي كونتي (49 عاما)، فيما أشارت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" وقناة "سكاي سبورت إيطاليا" إلى عقد لمدة ثلاثة أعوام سيتم توقيعه في نهاية الأسبوع.

وعلى الرغم من نجاح إنتر ميلان في حجز بطاقته إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بضمانه المركز الرابع اثر فوزه على ضيفه إمبولي (2-1) في المرحلة الأخيرة من الدوري الأحد، فإن مدربه سباليتي (60 عاما) أقر بأن مستقبله غير أكيد مع قطب ميلانو.

وقال سباليتي في تصريحات صحافية "هذا الفوز (على إمبولي) يغير قليلا الأمور. الأمر الآن يتوقف على النادي للحديث وسأسمع ما سيقولونه، مثلكم تماما".

وأضاف "أريد الاستمرار في تدريب إنتر (...) ولكن سنرى ما سيحدث".

وظهر اسم كونتي أيضا كخليفة محتمل لماسيميليانو أليغري في تدريب يوفنتوس، أو في الإدارة الفنية لنادي روما خلفا لكلاوديو رانييري الذي تولى المهمة موقتا بعد إقالة أوزيبيو دي فرانشيسكو في آذار/مارس الماضي.

وكان كونتي صانع إنجاز الألقاب الثلاثة الأولى من الثمانية المتتالية التي ظفر بها يوفنتوس في الدوري الإيطالي، كما توج مع تشلسي بلقبي الدوري (2017) وكأس الاتحاد الإنكليزي (2018).