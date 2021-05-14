كونتي يتصالح مع لاوتارو بنزال في الملاكمة ! من قبل beIN SPORTS May 14, 2021 14:02 0:51 دقيقة بعد أن احتج على تغييره في آخر مباراة لبطل الدوري الإيطالي، قام لاعبو إنتر بمصالحة المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مع مدربه أنطونيو كونتي بإقامة نزالِ ملاكمةٍ بينهما في التدريباتِ. تقارير إخبارية إنتر الدوري الإيطالي أنطونيو كونتي لاوتارو مارتينيز -آخر الفيديوهات 2:34 دقيقة دربي مغاربي مشوّق بين المولودية والوداد 0:28 دقيقة غوارديولا: "دي بروين سيغيب عن مواجهة نيوكاسل" 4:37 دقيقة موناكو يضرب موعداً مع باريس سان جيرمان في النهائي 4:57 دقيقة ريال مدريد لا يترك ملاحقة جاره أتلتيكو 5:45 دقيقة ليفربول يُسقط مانشستر يونايتد في معقله 0:33 دقيقة نادال يخرج من مواجهة شابوفالوف بفوز صعب 0:38 دقيقة نقابة أطباء يابانية تعارض إقامة أولمبياد طوكيو 2:48 دقيقة ريال مدريد ينشد تشديد الملاحقة على جاره "أتلتيكو" 0:16 دقيقة "غوف" تُطيح بسابالينكا وتلاقي بارتي في ربع النهائي 0:30 دقيقة دجوكوفيتش يتأهل لربع نهائي دورة روما بيسر