كونتي: "كسرنا هيمنة يوفنتوس" من قبل beIN SPORTS May 8, 2021 21:30 1:20 دقيقة أكد أنتونيو كونتي، مدرب إنتر، بأن فريقه حقق انجازاً مميزاً بتتويجه باللقب قبل 4 جولات على النهاية كما أنه نجح في كسر هيمنة يوفنتوس على لقب الـ"كالتشيو". مقابلات إنتر يوفنتوس الدوري الإيطالي أنتونيو كونتي -آخر الفيديوهات 1:54 دقيقة زياش يتحدّث عن فوز تشيلسي على الـ"سيتي" 1:20 دقيقة كونتي: "كسرنا هيمنة يوفنتوس" 4:28 دقيقة إنتر يحتفل باللقب بفوز كبير على سامبدوريا 4:30 دقيقة تشيلسي يؤجل حسم مانشستر سيتي للقب الدوري الممتاز 0:33 دقيقة دورة مدريد: زفيريف يثأر من تيم ويبلغ النهائي 3:25 دقيقة قمة برشلونة وأتلتيكو مدريد تنتهي بالتعادل السلبي 0:51 دقيقة نابولي يكتسح مستضيفه سبيزيا برباعية 0:39 دقيقة بايرن ميونيخ بطلاً للدوري الألماني 0:43 دقيقة تعادل مثير بين ديبورتيفو ألافيس وليفانتي 0:36 دقيقة راموس يتعرض لإصابة عضلية جديدة