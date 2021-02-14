كونتي سعيد بتحسن إنتر وإنزاغي يوضح هدف لاتسيو February 14, 2021 12:20 1:13 دقيقة قبل القمة المرتقبة بين إنتر و ضيفه لاتسيو عن الجولة الثانية و العشرين من الدوري الإيطالي، أكد أنطونيو كونتي أنّ مستوى ونتائج فريقه تطورت منذ إشرافه عليه، فيما أشار إنزاغي إلى أنّ هدف نسور روما هو ضمان المشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل. مقابلات إنتر لاتسيو الدوري الإيطالي -آخر الفيديوهات 3:13 دقيقة ليون يسقط أمام مونبلييه 4:50 دقيقة ميسي يبدع وبرشلونة يمطر شباك ألافيس بخماسية 3:16 دقيقة سقوط مفاجئ لميلان على أرض سبيتسيا 1:12 دقيقة مورينيو ينتقد تقنية "حكم الفيديو المساعد" 0:33 دقيقة هذا ما أعجب غوارديولا في مباراة سيتي وتوتنهام! 0:26 دقيقة ليونيل ميسي يعادل رقماً لتشافي 1:11 دقيقة فينغر: "من الصعب إيقاف مانشستر سيتي" 4:01 دقيقة مانشستر سيتي يقسو على توتنهام بثلاثية 3:16 دقيقة نابولي يوقف سلسلة يوفنتوس الإيجابية 3:35 دقيقة الهلال السوداني ينهزم خارج الديار أمام صن داونز