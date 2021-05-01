كونتي: "الرسالة وصلت بشكل واضح" من قبل beIN SPORTS May 1, 2021 11:03 0:34 دقيقة قبل مواجهة كروتوني في الجولة 34 من الدوري الإيطالي، أكد الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب إنتر أن لاعبيه فهموا رسالته بشكل واضح وهذا ما جعلهم يحافظون على الصدارة ويقتربون من التتويج. تقارير إخبارية إنتر الدوري الإيطالي أنطونيو كونتي -آخر الفيديوهات 0:34 دقيقة كونتي: "الرسالة وصلت بشكل واضح" 0:40 دقيقة تعرّف على قصة بيع حذاء ليونيل ميسي 3:12 دقيقة مباراة ريال مدريد وأوساسونا – التغطية الخاصة 1:22 دقيقة أتلتيكو مدريد للحفاظ على الريادة 3:10 دقيقة باريس سان جيرمان من أجل حصد العلامة الكاملة 2:38 دقيقة ليل للحفاظ على الصدارة من بوابة نيس 1:31 دقيقة ريشارليسون: "سعيد باللعب في البريمييرليغ" 0:46 دقيقة توخيل قلق بشأن روديغر وكوفاتشيتش 3:08 دقيقة ليستر يكتفي بالتعادل أمام ساوثمبتون 0:45 دقيقة إيقاف كومان لمباراتين بعد طرده أمام غرناطة