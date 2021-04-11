كونتي: "اقتربنا من اللقب لكن يجب التريث" من قبل beIN SPORTS April 11, 2021 22:08 0:58 دقيقة أكّد أنطونيو كونتي مدرب إنتر أنّه يحبّ تقاسم المشاعر العظيمة مع لاعبيه مضيفا في الوقت ذاته أنّ فريقه اقترب من اللّقب وذلك عقب فوز فريقه على كالياري بهدف دون مقابل. مقابلات إنتر الدوري الإيطالي أنطونيو كونتي -آخر الفيديوهات 0:46 دقيقة تقارير إعلامية تشير إلى تأجيل بطولة خليجي 25 0:58 دقيقة كونتي: "اقتربنا من اللقب لكن يجب التريث" 0:47 دقيقة الكولومبية أوسوريو تتوج بلقب دورة بوغوتا 0:47 دقيقة الروسية كوديرميتوفا بطلة لدورة تشارلستون 1:10 دقيقة ألاردايس راض عن نتائج فريقه رغم الظروف الاستثنائية 1:30 دقيقة سولشار: "قدمنا أداءً جيداً" 0:38 دقيقة موناكو يشدد الضغط على ليل وسان جيرمان 1:47 دقيقة مورينو: "بوغبا كان يستحق بطاقة حمراء"! 0:40 دقيقة القطن الكاميروني يعزز صدارته للمجموعة الثانية 1:02 دقيقة التعادل يحسم مواجهة سوسييداد أمام فالنسيا