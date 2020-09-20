وأثبت الشاب القادم من بارما (20 عاماً) صحة اختيارات مدربه الجديد بيرلو عندما وضع يوفنتوس في المقدمة أمام ضيفه سامبدوريا مع الدقيقة (13) مستفيداً من كرة البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف حامل لقب الدوري الإيطالي والذي كان يحاول اختراق دفاعات الضيف.