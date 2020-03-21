كورونا يجبر العديد من اللاعبين على مغادرة إيطاليا March 21, 2020 09:37 1:54 دقيقة تفشي وباء كورونا في إيطاليا دفع بالعديد من اللاعبين إلى مغادرة إيطاليا من بينهم لاعبي نادي يوفنتوس. تقارير إخبارية فيروس كورونا -آخر الفيديوهات 1:42 دقيقة الأندية الاسبانية تتشر حملات توعية 2:12 دقيقة غموض حول مصير المسابقات في الإتحاد الإنكليزي 0:46 دقيقة لايبزيغ يستأنف تدريباته آخذاً التدابير الصحية 1:54 دقيقة كورونا يجبر العديد من اللاعبين على مغادرة إيطاليا 1:57 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 11:47 دقيقة موجز الأخبار 0:54 دقيقة رسالة مؤثرة من رياض محرز للجزائريين 0:47 دقيقة ساوثغيت يوجه رسالة الى الجماهير الإنكليزية 0:44 دقيقة أبو غوش يحث الجميع على ضرورة الالتزام 0:42 دقيقة إرجاء البطولة الأوروبية للرياضات المائية