كورونا يجبر العديد من اللاعبين إلى مغادرة إيطاليا من قبل beIN SPORTS March 20, 2020 15:50 1:54 دقيقة تفشي وباء كورونا في إيطاليا دفع بالعديد من اللاعبين إلى مغادرة إيطاليا من بينهم لاعبي نادي يوفنتوس. تقارير إخبارية الدوري الإيطالي فيروس كورونا -آخر الفيديوهات 1:54 دقيقة كورونا يجبر العديد من اللاعبين إلى مغادرة إيطاليا 0:31 دقيقة تقارير صحافية: وفاة مصارع الجودو عثمان تيجاني 0:46 دقيقة نجم كرة الطائرة الفرنسية يعلن إصابته بفيروس كورونا 3:16 دقيقة قعـلول: ندعم جهود الدولة في التصدي لفيروس كورونا 0:47 دقيقة نصائح مدرب كولن بشأن التدريب في زمن فيروس كورونا 0:25 دقيقة كويكي تجدد تأكيدها على استحالة إلغاء الأولمبياد 1:40 دقيقة كورونا يفرض استقبالاً "باهتاً" للشعلة في اليابان 0:51 دقيقة ليكرز يعلن إصابة اثنين من لاعبيه بفيروس كورونا 1:57 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 0:56 دقيقة يوفيتش يعتذر بعدما بات حديث الشارع