وسجل البرتغالي كريستيانو رونالدو (39 و80 ركلتي جزاء) والهولندي ماتايس دي ليخت (91) ثلاثية فريق السيدة العجوز.

ويحتل يوفنتوس صدارة الدوري الإيطالي بـ54 نقطة وبفارق 6 نقاط عن انتر ميلان الوصيف و8 نقاط عن لاتسيو الثالث.

وعادل رونالدو رقم المهاجم الفرنسي دافيد تريزيغيه (2005 -2006) بتسجيله في أكبر عدد من المباريات المتتالية (9 مباريات).

كما شارك الـ"دون" في 50 هدفاً خلال 50 مباراة حتى الآن في الدوري الايطالي بعد تسجله لـ 40 هدفاً وصناعة 10.

وأصبح كريستيانو على بعد 4 أهدف من متصدر لائحة هدافي "سيري أ" لاعب لاتسيو شيرو ايموبيلي الذي يملك 23 هدفاً إلى حد الآن.