كريستيانو رونالدو يتحدث عن مباراته الـ100 مع يوفنتوس من قبل beIN SPORTS December 13, 2020 21:00 1:15 دقيقة تحدّث النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن مباراته الـ100 مع يوفنتوس في جميع المسابقات. مقابلات كريستيانو رونالدو يوفنتوس -آخر الفيديوهات 0:46 دقيقة السد يحقق فوزاً كبيراً على الغرافة 1:15 دقيقة رونالدو يتحدث عن مباراته الـ100 مع يوفنتوس 3:57 دقيقة كريستيانو رونالدو يقود يوفنتوس للفوز على جنوى 3:58 دقيقة محمد صلاح ينقذ ليفربول من الخسارة أمام فولهام 3:33 دقيقة نابولي يلتحق بأندية المقدمة 4:37 دقيقة روما يكبّد بولونيا هزيمة ثقيلة 1:44 دقيقة توتنهام يهدر نقطتين ثمينتين 0:39 دقيقة رابتورز يهزم هورنتس استعداداً للموسم الجديد 3:46 دقيقة إنتر يقلب الطاولة على كالياري ويرتقي للوصافة 0:33 دقيقة ساوثهامبتون المتألق يدك شباك شيفيلد بثلاثية