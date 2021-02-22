وأفاد النادي الواقع في جزيرة ساردينيا في بيان جديد أصدره بعد ساعات من اقالة دي فرانشيسكو انه اسند "المسؤولية التقنية في الفريق الأوّل إلى ليوناردو سيمبليتشي، الذي وقع عقداً مع النادي حتى 30 حزيران/يونيو 2022".

وكان كالياري أعلن سابقاً عن "إقالة أوزيبيو دي فرانشيسكو من منصبه كمدرب للفريق الأول".

ويأتي خيار الاستعانة بالمدرب سيمبليتشي (53 عاماً) بهدف انتشال الفريق من تخبطه، على الرغم من أنه أمضى معظم مسيرته التدريبية في درجات أدنى، قبل أن يقود سبال إلى الأولى عام 2017 بعد ثلاثة أعوام من تسلمه مهامه (2014) عندما كان الاخير في الدرجة الثالثة.

ونجح سيمبليتشي في إبقاء فريقه في الـ"سيري أ" في العامين التاليين، قبل أن تتم اقالته في الموسم الماضي، وتحديدا في شباط/فبراير 2020 قبل أشهر قليلة من هبوط سبال مجددا إلى الدرجة الثانية.

في المقابل، وصل سلفه دي فرانشيسكو (51 عاماً) إلى كالياري الصيف الفائت وبدأ الموسم بطريقة إيجابية حيث كان يحتل المركز الحادي عشر بعد سبع مراحل، قبل أن يدخل فريقه في دوامة نتائج كارثية حيث لم يحقق الفوز في مبارياته الـ 16 الأخيرة، وتحديدًا منذ السابع من تشرين الثاني/نوفمبر.

واكتفى كالياري بنقطة واحدة من مواجهاته الست الأخيرة وهو يبتعد حاليًا بفارق خمس نقاط عن تورينو السابع عشر، آخر المراكز الآمنة.

وحسمت الخسارة بهدف نظيف امام تورنيو الجمعة قرار الرئيس توماسو جويليني الذي سبق أن جدد عقد المدرب حتى عام 2023 في أواخر كانون الثاني/يناير الفائت بعد الخسارة (1-صفر) امام جنوى.

لكن هذه الثقة التي وضعها بدي فرانشيسكو والصفقات التي ابرمها النادي في فترة الانتقالات الشتوية (البلجيكي رادجا ناينغولان ودانييلي روغاني) لم تكن كافية لإيقاف سلسلة النتائج السيئة.

يذكر أن أوزيبيو (51 عامًا) سبق أن أشرف على ساسوولو بين عامي 2012 و2017 وروما بين 2017 و2019.

ويحل كالياري الأحد ضيفاً على كروتوني ضمن منافسات المرحلة الرابعة والعشرين من الـ"سيري أ".