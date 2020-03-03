كالياري يقيل مدربه رولاندو ماران March 3, 2020 16:55 0:36 دقيقة أعلن نادي كالياري الإيطالي إقالة رولاندو ماران من منصب المدير الفني للفريق بسبب سوء النتائج. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 1:01 دقيقة تقارير: تأجيل مباراة يوفنتوس وميلان في كأس إيطاليا 0:10 دقيقة هل يملك ريال مدريد مباريات أسهل من برشلونة؟ 0:21 دقيقة مباراة ليفربول (0) وتشيلسي (2) - التغطية الخاصة 0:29 دقيقة المغربي با أميناً عاماً للاتحاد الإفريقي بالوكالة 4:28 دقيقة فالنسيا وأتالانتا بلا جمهور في دوري أبطال أوروبا 1:09 دقيقة مجموعة صعبة للبرتغال في دوري الأمم الأوروبية 0:36 دقيقة كالياري يقيل مدربه رولاندو ماران 0:54 دقيقة رئيس "إنتر" قيد التحقيق ! 0:40 دقيقة جوهور الماليزي يهزم سوون بلووينغز الكوري الجنوبي 2:27 دقيقة فيروس كورونا لن يوقف المنافسات في فرنسا