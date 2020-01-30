قوة أتالانتا الهجومية تمنحه دفعة قوية للمنافسة مجدداً على مركز مؤهل لدوري الأبطال January 30, 2020 09:00 1:40 دقيقة بعد انتصاره في عدد من المباريات هذا الموسم وبنتائج عريضة كان آخرها فوزه على تورينو بسباعية، أصبح فريق أتالانتا مرعبا لأندية الدوري الإيطالي. ممثل مدينة بيرغامو أصبح صاحب أقوى هجوم حتى الآن بـ57 هدفا. تقارير إخبارية الدوري الإيطالي -آخر الفيديوهات 1:17 دقيقة الحزن يخيّم على أجواء مباريات الـ"NBA" 1:40 دقيقة أتالانتا تطمح لمركز مؤهل للأبطال 1:42 دقيقة موغوروسا تقصي هاليب وتلاقي كينين في النهائي 0:40 دقيقة شجار بالأيدي بين جيروم بواتينغ وليون غوريتسكا 0:49 دقيقة مانشستر يونايتد يتوصل لاتفاق لضم برونو فرنانديش 3:54 دقيقة صلاح يقود ليفربول إلى الابتعاد 19 نقطة 0:27 دقيقة سان جيرمان يصل ربع نهائي الكأس 3:27 دقيقة سيتي يبلغ نهائي كأس الرابطة للمرة الثالثة توالياً 0:53 دقيقة الاتحاد الإسباني يفتح تحقيق في حادثة عنصرية 0:30 دقيقة ريال سرقسطة يضم المغربي جواد الياميق إلى صفوفه