ويحتل نابولي مركز الوصافة برصيد 48 نقطة فيما يأتي ميلان في المركز الرابع برصيد 35 نقطة.

وفي باقي المواجهات، انتصر ساسولو على كالياري 3-صفر و سامبدوريا على أودينيزي برباعية نظيفة.

تابع أبرز أحداث المواجهة:

نهاية المباراة بالتعادل السلبي

84: تصويبة زيلينسكي خطيرة جداً

78: المدافع الأرجنتيني لفريق روما ماتيو موساشيو تعامل مع الكرة برعونة كبيرة وأضاع فرصة هز الشباك

76: الوافد الجديد، البولندي كريستوف بياتيك هدد حصون نابولي

67: الحارس جانلويجي دوناروما يتألق أمام البولندي زيلينسكي

64: البولندي ميليك أضاع فرصة تسجيل الهدف الأول في المباراة

48: الإيفواري فرانك كيسيه يراوغ ويهدر فرصة افتتاح النتيجة

عودة المباراة في شوطها الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

37: تصويبة التركي هاكان تشالهان أوغلو تجد الحارس الكولومبي أوسبينا

15: إنسيني حاول ركن الكرة في شباك ميلان

10: كوتروني يصوب في الشباك الصغيرة

بداية موقعة سان سيرو بين ميلان ونابولي

قبل المباراة: تكريم اللاعب السابق والمهاجم المميز لفريق ميلان الإيطالي... الأوكراني أندريه شيفتشينكو (1999 - 2006 و2008-2009)

التشكيلة الأساسية للفريقين: ميلان - نابولي