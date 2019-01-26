ويحتل نابولي مركز الوصافة برصيد 48 نقطة فيما يأتي ميلان في المركز الرابع برصيد 35 نقطة.
وفي باقي المواجهات، انتصر ساسولو على كالياري 3-صفر و سامبدوريا على أودينيزي برباعية نظيفة.
تابع أبرز أحداث المواجهة:
نهاية المباراة بالتعادل السلبي
84: تصويبة زيلينسكي خطيرة جداً
78: المدافع الأرجنتيني لفريق روما ماتيو موساشيو تعامل مع الكرة برعونة كبيرة وأضاع فرصة هز الشباك
76: الوافد الجديد، البولندي كريستوف بياتيك هدد حصون نابولي
67: الحارس جانلويجي دوناروما يتألق أمام البولندي زيلينسكي
64: البولندي ميليك أضاع فرصة تسجيل الهدف الأول في المباراة
48: الإيفواري فرانك كيسيه يراوغ ويهدر فرصة افتتاح النتيجة
عودة المباراة في شوطها الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
37: تصويبة التركي هاكان تشالهان أوغلو تجد الحارس الكولومبي أوسبينا
15: إنسيني حاول ركن الكرة في شباك ميلان
10: كوتروني يصوب في الشباك الصغيرة
بداية موقعة سان سيرو بين ميلان ونابولي
قبل المباراة: تكريم اللاعب السابق والمهاجم المميز لفريق ميلان الإيطالي... الأوكراني أندريه شيفتشينكو (1999 - 2006 و2008-2009)
التشكيلة الأساسية للفريقين: ميلان - نابولي