قمة من العيار الثقيل بين لاتسيو وروما في ديربي العاصمة من قبل beIN SPORTS January 15, 2021 17:10 2:36 دقيقة يحتضن معلب الأوليمبيكو في العاصمة الإيطالية قمة من العيار الثقيل بين الجارين لاتسيو وروما في الجولة 18 من الدوري المحلي. تقارير إخبارية لاتسيو روما الدوري الإيطالي -آخر الفيديوهات 0:31 دقيقة تأجيل مباراة لوريان وديجون بسبب فيروس كورونا 1:12 دقيقة فيرغسون يشيد براشفورد 2:36 دقيقة مواجهة مرتقبة بين لاتسيو وروما في ديربي العاصمة 1:33 دقيقة زيدان منزعج من طريقة خروج ريال مدريد 0:51 دقيقة ديربي كاونتي يعلن تعيين واين روني مدرباً 1:03 دقيقة ماندزوكيتش قريب من ميلان 2:45 دقيقة احتفالية توتي تعود للذاكرة في ديربي لاتسيو وروما 0:45 دقيقة تأجيل الانتخابات الرئاسية لنادي برشلونة 0:55 دقيقة أوكلاند سيتي ينسحب من كأس العالم للأندية 2:40 دقيقة دكار 2021: الفرنسي بيترهانسل يظفر باللقب